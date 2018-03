L'Audi l'affianca mentre fa jogging: esce una pistola e parte il colpo

di Eugenio Garzotto

ABANO - Stava facendoa due passi dal centro diquando, d'improvviso, è stata raggiunta al naso da un. La vettura si è poi velocemente allontanata, facendo perdere le sue tracce, lasciandola dolorante e sconvolta. Protagonista dell'incredibile disavventura, L.D., residente a«Per un miracolo non sono stata presa in pieno in un occhio racconta la donna, ancora sotto choc nel rievocare la vicenda -. Tutto è avvenuto nel giro di appena qualche attimo. Ho intravisto la macchina che rallentava, sono solamente riuscita a vedere che si trattava di una. A bordo c'erano almeno due persone. Quella seduta a fianco del guidatore si è sporta rapidamente dal finestrino, in mano aveva quella che mi è sembrata una pistola ad aria compressa, poi ho provato un forte dolore»...