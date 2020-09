CITTADELLA - Il cane è il miglior amico dell'uomo, recita il notissimo adagio, ancor più se è di supporto ad una giovane disabile. Due settimane fa ad allietare le ore di una ragazza ventinovenne cittadellese, con deficit psicomotorio, ecco arrivare un cucciolo meticcio che è stato chiamato Teo. Due mesi e mezzo di vita. È stato scelto direttamente dalla giovane, da una cucciolata nata a casa di un amico di famiglia. Una intesa a primissima vista e grande l'affetto di Teo verso la nuova amica. Nel pomeriggio di mercoledì scorso però Teo è scomparso. Sparito. Quasi impossibile sia riuscito a scappare, ma le ricerche sono cominciate subito nel quartiere, partendo da via Beltramina Sud dove risiede la famiglia. Poi il passaparola. Tutti sanno che Teo è il nuovo amico a quattro zampe della ragazza e si danno da fare per la ricerca. Senza esito. Fosse malauguratamente successo un incidente, sarebbe comunque avvenuto nella zona. Ma non si trova nulla.

VOLANTINI

Non è rimasto altro che diffondere la notizia con decine e decine di volantini con la foto di Teo ed i recapiti segnalando che il cucciolo appartiene ad una persona disabile. «Anche se è difficile sia uscito dalla casa, speriamo nella buona fede di chi eventualmente possa averlo visto e preso, ma temiamo sia stato sottratto - spiega la mamma della ventinovenne -. Abbiamo un altro cane in casa, ma questo l'ha scelto proprio mia figlia. A causa dell'emergenza Coronavirus non può più frequentare la struttura dove faceva anche pet therapy, quindi Teo per lei è diventato estremamente importante. Chiediamo che chi ce l'ha lo riporti». La famiglia non ha presentato nessuna denuncia, spera che gli appelli, anche via social, possano essere ascoltati, pensando sempre alla buona fede di chi l'ha portato con sè. «Proprio in questi giorni dopo le prime vaccinazioni, dovevamo mettergli il microchip. Teo non è quindi identificabile in questo modo. Se fosse scappato i vicini ce lo avrebbero riportato, conoscendolo». Familiari ed amici continuano a cercare in zona ed attendono speranzosi che il telefono squilli con la notizia del ritrovamento (il numero di telefono è 348.3232698). «Mia figlia è veramente disperata - conclude la mamma della ragazza -. Chiediamo solo di riavere il cagnolino. Certamente se non avverrà nei prossimi giorni, provvederemo a farle scegliere un altro cucciolo, ma lei si era già affezionata tantissimo a Teo, per la sua situazione è veramente importantissimo». © RIPRODUZIONE RISERVATA