PADOVA - Avrebbero fatto sparire le quote condominiali versate dai residenti omettendo di far effettuare una serie di lavori di manutenzione al condominio. Claudio Buson, 59 anni, di Monselice, e Stefania Facco, 67 anni, residente a Noventa Padovana, rispettivamente amministratore di fatto e di diritto della società Amministrazione Immobiliare Torresino sas, con sede a Noventa, sono accusati di appropriazione indebita.

A conclusione dell'istruttoria, il pubblico ministero ha sollecitato per entrambi, difesi rispettivamente dagli avvocati Paola Porzio e Stefania Zanellato, una condanna a tre anni di reclusione. Il giudice Laura Fassina ha rinviato al 12 luglio la lettura del dispositivo di sentenza.

I fatti in questione risalgono al 2018. Buson e Facco amministravano il condominio di via Vittorio Emanuele 165, in città. In quel periodo erano in programma una serie di lavori all'ascensore del palazzo ed altri interventi di manutenzione ordinaria. Ma i cantieri venivano sempre rinviati. Ad un certo punto i condomini hanno chiesto spiegazioni ai due amministratori senza peraltro ottenere risposte rassicuranti. Hanno rotto gli indugi autoconvocandosi in assemblea. Con il via libera di dieci famiglie su dodici hanno provveduto a nominare un nuovo amministratore. Quest'ultimo ha analizzato i conti del palazzo scoprendo una serie di movimenti contabili poco chiari. É partita quindi una dettagliata denuncia alla Procura della Repubblica.

Secondo la nuova gestione condominiale, che si è costituita parte civile con l'avvocato Laura Pellegrino, gli ammanchi ammonterebbero a circa 22mila euro. I difensori degli imputati hanno provato a ridimensionare la portata delle accuse sostenendo che la procedura di calcolo non sarebbe corretta. In particolare sarebbe finito tra gli ammanchi un bonifico dell'importo di 8.500 euro transitato erroneamente sul conto corrente del condominio. Dal conteggio mancherebbero inoltre le spese di gestione, cioè i compensi destinati ai due amministratori per tutto il 2017 e per il primo semestre 2018.

Buson e Facco hanno altri procedimenti pendenti per questioni analoghe, sempre attraverso la società Amministrazione Immobiliare Torresino sas, che ha nel frattempo dovuto cessare l'attività. Il 19 marzo 2019 il tribunale di Padova ha pronunciato infatti la sentenza di fallimento affidando la procedura al giudice Giuseppe Amenduni e nominando nel ruolo di curatore la dottoressa Lucia Callegaro.