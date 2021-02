PADOVA Ancora spari contro un autobus di Padova. Dopo il fatto di un mese fa al capolinea di Torre, quando una macchina sgommando sparò biglie d'acciaio sui finestrini di un mezzo fermo in attesa di ripartire, questa volta - 22 febbraio - è successo poco dopo le 19 in via Chiesanuova davanti al cimitero Maggiore. Preso di mira un mezzo di Busitalia.

Sul posto le Volanti della polizia e la Scientifica.

