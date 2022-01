Sparatoria in centro al paese: ferito grave trasportato con l'elicottero in ospedale

SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO - Sparatoria oggi pomeriggio, 8 gennaio a Celeseo, frazione di Sant'Angelo di Piove di Sacco nel Padovano: un uomo è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco che gli ha trafitto una gamba. Il ferito è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Padova. La sparatoria è successa all'incirca alle 16 in via San Marco in centro al paese. Sul posto oltre al Suem stanno intervenendo i carabinieri per fare chiarezza sull'accaduto.

+++notizia in aggiornamento+++