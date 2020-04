Spara un colpo con la carabina dal balcone di casa. 56enne nei guai: «Ho fatto una stupidaggine»

PADOVA - Va sul balcone imbracciando una carabina ad aria compressa e spara un colpo. E' accaduto stamattina in riviera Mussato, dove un 56enne residente a Padova, B.A., si è esibito in questa particolare performance di tiro. L'uomo ha sparato verso il canale Piovego, una vicina ha sentito il botto e ha chiamato il 112.



Sono subito intervenuti i carabinieri di Prato della Valle che lo hanno denunciato per il reato di esplosioni pericolose. L'uomo si era sporto dal balcone di casa ed aveva sparato con la carabina calibro 4,5, arma di libera vendita, senza per fortuna colpire alcun passante. All'arrivo dei militari l'uomo ha ammesso di aver fatto una stupidaggine con molta superficialità. Oltre a rimediare la denuncia, il 56enne padovano naturalmente si è visto anche sequestrare l'arma dai militari.



Ultimo aggiornamento: 14:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA