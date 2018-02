Il mistero della spada conficcata nella terra vicino al parco giochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGONZA - (L.Lev.) La spada nella roccia. In realtà era conficcata sul terreno nell'area dell'isola ecologica di via Bachelet a Busa. È stato un cittadino ieri mattina, verso le 12, a segnalare all'agente della Polizia locale di Vigonza, durante il servizio di vigilanza nel quartiere, la presenza di unaconficcata nel terreno in prossimità dei cassonetti della spazzatura.Giunto sul posto, l'agente ha in effetti trovato una spada con lama metallica della lunghezza di 85 centimetri, piantata nel terreno. Nessuna traccia, ovviamente, dell'autore del gesto. «L'arma è stata prelevata dal vigile e sequestrata ai sensi dell'art. 4 Legge 110/1975 ha detto l'assessore Rosario Agricola. - Sicuramente, chi si è disfatto dell'arma dev'essere totalmente privo di buon senso, anche perché nelle vicinanze c'è un giardino pubblico frequentato da bambini che giocano. Per fortuna, avevamo un agente della polizia locale in zona. Anche questa volta il servizio del vigile di quartiere ha dato i suoi frutti. Spero sempre che i cittadini abbiano più fiducia nelle forze dell'ordine e quindi li invito a segnalare sempre qualsiasi situazione problematica o dubbia».