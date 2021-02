Inseguimento in centro, la Yaris finisce contro auto in sosta

PADOVA - I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato ieri sera - 22 febbario - arresto in flagranza un 38enne albanese, Mersini Kreshnik, residente a Terrassa e il suo complice Enrico Trognacara, 45enne di Pernumia: mentre transitavano in Prato della valle, alla vista dei militari si davano alla fuga ad elevata velocità a bordo della Toyota Yaris del 38enne dando luogo ad un inseguimento che terminava in via S. Alberto dove l'utilitaria finiva contro una Fiat 500 parcheggiata.

Scesi dal mezzo - spiegano i militari - i due tentavano la fuga a piedi, ma venivano bloccati: l'immediata perquisizione consentiva di rinvenire 18 panetti di hashish per un peso complessivo di 1.789 grammi. Nelle successive perquisizioni delle rispettive abitazioni, all’interno di quella del cittadino albanese venivano rinvenuti ulteriori 6 grammi di cocaina e 8 di hashish, mentre nell’abitazione del suo accompagnatore, è stato trovato un bilancino di precisione. Stupefacente, denaro e materiale sottoposto a sequestro.

