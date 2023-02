Noventa Padovana. Pizzicato mentre cede 102 pastiglie di ecstasy: l'acquirente a casa e in auto aveva altra droga

NOVENTA PADOVANA - Aveva appena ceduto 102 pastiglie di ecstasy quando i poliziotti in borghese l'hanno fermato. Nel pomeriggio di domenica 26 febbraio una pattuglia della polizia in abiti civili si trovava a Noventa Padovana. Gli agenti hanno notato un moldavo di 27 anni che aspettava qualcuno nascondendosi tra auto e furgoni parcheggiati. Dopo qualche minuto è stato raggiunto da un 30enne italiano che gli ha passato alcune banconote in cambio di una busta di nylon.

A quel punto i poliziotti sono usciti allo scoperto e hanno bloccato i due uomini. Il 30enne aveva appena dato 500 euro per 102 pastiglie di ecstasy. È scattata la perquisizione a casa di entrambi: nell'abitazione dello spacciatore è stato sequestrato poco più di un grammo di ketamina mentre l'acquirente a casa aveva 20 grammi di cocaina e oltre un chilo di polvere bianca in auto. La polizia scientifica sta verificando di che sostanza si tratta ma si ipotizza sia sostanza da taglio. Il 27enne è stato arrestato e portato in carcere, il 30enne è stato denunciato per detenzione di droga.