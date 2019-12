Blitz antidroga, coppia di marocchini e minore tunisino arrestati per spaccio

PADOVA - Due marocchini, una donna di 25 anni ed un uomo di 38, ed un minore tunisino sono stati arrestati dalla polizia a Padova in due diverse operazioni antidroga. I primi due, controllati da agenti della mobile nella zona di Pontevigodarzere, sono stati trovati in possesso di circa mezzo etto di cocaina in 'sasso'.



Il minorenne è stato fermato nel quartiere San Carlo, all'Arcella. Aveva con se tre dosi dello stesso stupefacente. Il giovane ha cercato di sottrarsi al controllo e per questo, oltre che di spaccio di droga, è stato accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale.



Per la coppia di tunisini il pm ha disposto la traduzione in carcere del 38enne, e gli arresti domiciliari per la sua connazionale. Il minorenne tunisino è stato invece accompagnato al Centro prima accoglienza di Treviso.

