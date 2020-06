Fermato per un controllo, gli trovano cocaina, metadone e soldi: arrestato

SELVAZZANO - Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 40enne C.G., domiciliato a Cervarese Santa Croce, è finito in manette nella notte. I carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato in flagranza.



Durante un controllo del territorio l'uomo è stato cfermato dai militari in via Torino a Selvazzano ed è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina, del peso complessivo di circa grammi 10, oltre che di 850 euro in contanti, ritenuti dai carabinieri provento di un'attività illecita. Poi gli uomini dell'Arma hanno proceduto a perquisire l'abitazione di C.G., e qui hanno rinvenuto un flacone di metadone e materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Il denaro, la sostanza stupefacente e i materiali sono stati posti sotto sequestro.



L'arrestato è stato quindi tradotto al suo domicilio, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo come disposto dall’autorità giudiziaria informata dalla stazione dell'Arma di Selvazzano Dentro. © RIPRODUZIONE RISERVATA