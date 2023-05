Camposampiero. Pizzicati in auto con droga, un coltello da cucina e una spranga in ferro: 3 giovani denunciati

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Nella tarda serata di ieri, 29 maggio, i carabinieri di Camposampiero hanno controllato un'auto su via Straelle di San Pietro. Era parcheggiata e a bordo c'erano tre giovani che alla vista dei militari hanno cominciato a sudare freddo.

E ne avevano ben donde.

I carabinieri hanno trovato un marsupio al cui interno c'erano delle buste con 7 grammi di cocaina, 47 grammi di hashish, un bilancino di precisione e bustine per confezionare le dosi. Ma non è tutto, nell'auto c'erano anche un coltello da cucina e una spranga in ferro cromato di 80 centimetri. A quel punto i carabinieri hanno perquisito le loro case. Sequestrati 1.240 euro in contanti, 11 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish, 2 bilancini, 3 proiettili di pistola di vario calibro. I tre erano incensurati: un 21enne di Santa Giustina in Colle, un 19enne di Camposampiero e un 24enne di Villa del Conte sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio, favoreggiamento personale e detenzione abusiva di armi.