Spacciatore "tradito" dai vicini di casa: marijuana nel comodino, fucile, coltelli e una Katana

PADOVA - Arrestato dai poliziotti, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, P.U. 56enne pregiudicato. Ma aveva anche parecchie armi e perfino una Katana.

Nel transitare nel rione Stanga, i poliziotti sono stati avvicinati da residenti di via Fambri, che hanno segnalato uno strano via vai di stranieri, soprattutto africani, dall’interno di un’abitazione esistente in quella via, conosciuta dagli stessi poliziotti in quanto riconducibile ad un noto soggetto avente diversi pregiudizi di polizia anche per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Arrivati all'appartamento, gli uomini della Squadra Mobile hanno avvertito da subito un forte ed acre odore riconducibile a sostanza stupefacente del tipo marijuana, è scattato quindi il controllo.

All’interno del cassetto di un comodino situato nella camera da letto in uso esclusivo alla persona (unico occupante e residente nell’abitazione) i poliziotti hanno trovato una scatola in alluminio contenente diverse infiorescenze di cannabis, nonché un’altra scatola in alluminio contenente numerosi sementi della stessa tipologia di sostanza, ma anche un coltello a lama liscia con residui, un fucile a canne mozze ad aria compressa, una Katana, un grosso coltello da caccia a lama liscia, nastri da imballaggio, un rotolo di cellophane per imballaggio con due macchinette per sottovuoto, e diverse bilance e bilancini di precisione: materiale chiaramente destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.

Alla luce di ciò i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche nel garage di pertinenza dell’abitazione, rinvenendo occultato al suo interno un pacco di piccole dimensioni avvolto con del nastro da imballaggio contenente la somma di 10.000 euro suddivisa in diverse banconote di vario taglio (probabile provento dell’attività illecita e come tale sottoposta anch’essa a sequestro). Insospettiti dal numero e tipo di chiavi facenti parte del medesimo mazzo col quale era stato aperto quest’ultimo locale, i poliziotti hanno deciso di controllare anche altri garage. Infatti in un secondo garage sono stati trovate svariate buste sigillate con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana per il peso complessivo di circa 4 chili e mezzo, nonché una pistola Tokarev mod. TT-33 ben imballata con relativo munizionamento.

L'uomo è stato arrestato, contestandogli anche le ipotesi di detenzione illegale di arma da sparo e munizionamento. L'uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale.

