Inseguito dalla polizia spacciatore si dilegua tuffandosi nel canale

PADOVA - Scoperto e avvicinato dalla pattuglia della Polizia mentre stavadosi di, uno straniero si ènelle acque del Piovego riuscendo a sfuggire e a far perdere le proprie tracce. E' avvenuto intorno alle 12 di oggi, 14 maggio, a Padova vicino al, in zona ex gasometro, quando gli agenti di pattuglia hanno riconosciuto un tunisino ed hanno capito che stava compiendo azioni sospette. Ma l'uomo, appena vista la pattuglia che si avvicinava, si è liberato di quello che aveva in mano e si è precipitato tra la fitta vegetazione e poi si è tuffato nel canale. Gli agenti hanno perlustrato gli argini nei pressi del ponte, chiamando per aiutarli a trovarlo anche i Vigili del Fuoco, intervenuti con il gommone ed i sommozzatori, ma non sono più riusciti a localizzarlo.Hanno invece ritrovato la sostanza stupefacente, un sasso didi 3 grammi, che ha buttato prima di lanciarsi in acqua.