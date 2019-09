Spaccata al punto Snai: rubati 10.000 euro, le telecamere erano ko

PADOVA - Spaccata nella notte al punto Snai a Padova dove i malviventi si sono poi impossessati di 10 mila euro. Un gruppo di malviventi, al momento non identificati, a bordo di un furgone ha sfondato l'ingresso della rivendita e rubato una cassaforte con 10mila euro in contanti.



Il negozio è gestito da un cittadino cinese il quale ha riferito alla polizia che proprio in questi ultimi giorni aveva avuto qualche problema all' impianto di videosorveglianza. Pertanto sembra che il registratore delle immagini al momento del furto non fosse in funzione. Sul caso indaga la Squadra Mobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA