Padova. Tre spaccate in una notte, solo uno dei furti va a segno: preso uno dei due ladri

PADOVA - Due spaccate a colpi di ascia in una sera. Intorno all'una di lunedì 13 marzo un residente di via Sacharov ha chiamato la polizia dicendo che sentiva dei colpi provenire da un bar: aveva visto allontanarsi due persone a bordo di un furgone bianco. Gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno visto che la tentata spaccata al bar non era andata a buon fine: i ladri non erano riusciti ad entrare.

Si sono così messi alla ricerca del furgone bianco, rintracciato in via Po fermo davanti a un negozio di articoli sportivi. Il motore era spento, sembrava che a bordo non ci fosse nessuno. Tuttavia, non appena i poliziotti si sono avvicinati, il mezzo è partito di gran carriera a luci spente verso la città. Ma andava troppo veloce e il conducente ha perso il controllo, finendo contro un veicolo in sosta. Dal furgone sono scese due persone, una è stata bloccata, l'altra è fuggita. Il fermato ha 26 anni e sulle spalle ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio e il divieto di ritorno nel comune di Limena per tre anni emesso nel 2018. Nel furgone c'erano un piede di porco e un'ascia, alcune centinaia di euro in contanti, blister per monete e un paio di guanti: tutto è stato sequestrato. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica.

Andando più a fondo, i poliziotti hanno scoperto che gli occupanti del furgone, rubato nei giorni scorsi in provincia di Treviso, intorno alle 22 di quella sera stessa avevano commesso un altro furto con spaccata. L'obiettivo era un negozio di abbigliamento di Limena. I due hanno provato a scardinare la serratura a colpi di ascia e piede di porco per poi spaccare la vetrata utilizzando il retro del furgone come ariete. Non solo, un'ora prima di essere rintracciati dalla Volante avevano tentato di derubare anche una tabaccheria a Mestrino. Il 26enne è in stato di fermo per ricettazione ed è stato denunciato per i furti. Ora si trova in carcere.