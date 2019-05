Ampliamento del sottopasso carrabile, treni regionali cancellati

PADOVA - Al via i lavori di ampliamento del sottopasso carrabile di via Valli a Monselice (Padova), per migliorare la rete stradale e ciclopedonale, oltre che ammodernare quella idraulica e i sottoservizi. Per consentire l'attività del cantiere di Rfi, sabato primo e domenica 2 giugno sarà modificato il programma di circolazione dei treni delle linee Bologna-Venezia, Bologna-Verona e Mantova-Monselice.



In particolare i treni regionali saranno cancellati, limitati nel percorso o sostituiti da nuovi treni. Fra le stazioni di Rovigo, Monselice ed Este sarà operativo un servizio sostitutivo con bus di Trenitalia; fra le stazioni di Bologna e Poggio Rusco il servizio sostitutivo sarà a cura di Tper. Alcuni treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, IC, ICN, EN saranno cancellati. Altri, con nuova numerazione, percorreranno la via Padova-Verona-Bologna e viceversa. Tutti i canali di vendita Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta.

