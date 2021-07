PADOVA - Tragedia oggi - 27 luglio a Teolo (Padova): è stato trovato morto nella sua abitazione il 35enne G. G. La sorella della vittima, non avendo risposta, ha chiesto intervento dei carabinieri che, grazie all’ausilio dei Vigili del fuoco, hanno potuto entrare all’interno dell’appartamento.

Al momento non si conoscono i motivi del decesso, sono esclusi interventi terze persone. Sono in corso i rilievi, ma non si esclude una overdose di stupefacenti.