Morto nel Brenta cercando il corpo di Isabella, commosso ricordo del sommozzatore della Polizia

Noventa Padovana - Ricordato oggi, 21 febbraio, il sommozzatore della Polizia, sostituto commissario Rosario Sanarico, morto sei anni fa a Noventa durante le ricerche del corpo di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016.

Alla cerimonia hanno partecipato le più alte autorità politiche e militari. Struggente il ricordo di "Sasà" da parte di chi per tanti anni ha lavorato con lui.

Il 19 febbraio del 2016 durante una battuta di ricerche nel fondale del Brenta, Sanarico è rimasto vittima di un incidente quando si trovava in profondità. Riportato a galla e subito soccorso dai sanitari, è morto poche ore dopo in ospedale nonostante le cure che il personale medico ha messo in atto. "Sanarico rimarrà per sempre nel cuore dei cittadini di Noventa - ha detto il sindaco - da parte di noi tutti la massima vicinanza e stima ai suoi familiari". Alla cerimonia ha partecipato anche Paolo Noventa, fratello di Isabella. Centinaia i cittadini che non sono voluti mancare all'evento che si è svolto proprio di fronte al punto dove si sono consumati i tragici fatti e dove ora sorge un cippo in onore del valoroso servitore dello Stato.