SOLESINO (PADOVA) - Gli abitanti sono circa settemila. E la superficie complessiva è di poco superiore ai 10 chilometri quadrati. Un paesino con una densità abitativa alta, quindi; tranquillo, a vocazione agricola, come ce ne sono diversi nella Bassa Padovana. Ma Solesino una particolarità ce l’ha, che lo distingue addirittura a livello nazionale, in virtù di una delibera approvata l’altra sera in consiglio comunale. Dalla primavera prossima,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati