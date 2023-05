CITTADELLA - I più non ci credevano, invece era tutto vero e fatto nello stile che lo ha sempre caratterizzato: la massima originalità. Venerdì scorso il cittadellese Edoardo “Edo” Soldo, precursore nel territorio del body building che ha coniugato con il ballo creando un indimenticato ed amato personaggio protagonista anche a Striscia la Notizia, quello del velinone con annesso calendario, ha detto per la seconda volta sì. Si è sposato con Altagracia “Grazia” Scapolo, di Conselve, nella storia chiesetta di Santa Margherita nel parco della palude di Onara di Tombolo.

Cerimonia civile tra pochi intimi e poi l’arrivo a bordo di una storica Bentley color oro, all’osteria Al Portego a Pozzetto di Cittadella, accolto da un centinaio di invitati. Così è cominciata una festa unica ed indimenticabile. Una particolarità del matrimonio, gli sposi hanno chiesto di vestirsi totalmente di bianco. Colore che di norma deve essere solo della sposa, salvo un’eccezione concessa dal galateo, a significare per Edo e Grazia, l’importanza dei legami con ognuno dei presenti. Tra loro alcuni volti noti come Moreno Morello l’inviato di Striscia la notizia e per lui, sempre di bianco vestito, è stata la normalità. Poi la giornalista e conduttrice televisiva Mediaset Claudia Peroni ed il senatore di Fdi Raffele Speranzon. Numerosi i messaggi ed i biglietti di auguri ricevuti da numerosi amici di Edo e Grazia impossibilitati ad esserci per impegni di lavoro, presenti però con il cuore. Gli anelli sono arrivati dopo 19 anni dal primo incontro, casuale avvenuto ad un evento. «Il 23 dicembre scorso, giorno del compleanno di Edo, gli ho fatto una festa a sorpresa - rivela Grazia accompagnata dal fedele cagnolino Dodo - ma lui quella sera me ne ha fatta un’altra: la proposta di matrimonio. Non me l’aspettavo». Per Edo, 63 anni, ma solo all’anagrafe perchè spirito e fisico sono assolutamente giovanili, una scelta importante quella di convolare nuovamente a nozze. Il motivo è tanto chiaro quanto importante: «Senza di lei non riuscirei a vivere, non potevo non sposarla».

Un evento in grande stile coordinato dal titolare chef Martino Zardo con tanta musica cantata e suonata dal vivo, terminato a notte fonda. Edo dirige da otto anni la palestra El Gym all’interno dell’elegante centro sportivo di Fontaniva. Di fermarsi non ha assolutamente l’intenzione soprattutto adesso che si è sposato.