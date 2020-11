SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - (M.C.) Un'operazione eseguita allo sportello bancomat che pensava non fosse andata a buon fine, oppure una dimenticanza per la fretta, fatto sta che i soldi sono stati erogati quando c'era un altro cliente il quale li ha presi e si sta dando da fare per restituirli alla legittima proprietaria. Il fatto è avvenuto ieri alle 13,20 nel centro cittadino di San Martino di Lupari, nella filiale della banca Monte Paschi di Siena. A ripercorrere l'accaduto la signora Anna Baggio.



«Attendevo il mio turno per un prelevamento. Allo sportello automatico c'era una signora sulla cinquantina. Mi tenevo a distanza di cortesia posta però a lato, potevo vederla di fianco. Dietro a me c'erano due giovani anche loro in attesa di prelevare. Ho notato che la signora non aveva una grande dimestichezza con l'apparecchio. Potevo vedere alcune espressioni del volto. E' rimasta li per un po', poi si è allontanata». Ed è qui che comincia la situazione particolare. «Appena mi sono avvicinata al dispositivo, sul video del bancomat è apparsa la frase: transazione conclusa, tessera ritirata. Pochi istanti dopo ecco uscire dallo sportello il denaro contante. Ho realizzato immediatamente che la signora si fosse dimenticata i soldi perché di fretta oppure perchè pensava di non aver concluso l'operazione. Li ho presi subito per portarglieli, sicura di poterla trovare essendo passato pochissimo tempo». Invece la signora è sparita. «Non l'ho proprio più vista. Nè in auto, nè a piedi, ho guardato in tutta la zona - continua la signora Baggio - letteralmente volatilizzata. Non posso sapere se lei pensi di non aver fatto il prelevamento o se perchè di fretta si sia dimenticata il denaro nel bancomati, ho lanciato un appello attraverso i social perchè desidero restituirle quello che è di sua proprietà. Speriamo possa leggerlo. Posso riconoscerla con certezza, me la ricordo benissimo. Potrebbe non abitare a San Martino di Lupari».

La signora ha informato dell'accaduto i carabinieri. «Lunedì andrò in banca. Certamente con le telecamere e con l'orario dell'operazione sarà possibile risalire a chi è intestato il bancomat e quindi potrò darle il denaro di persona». Chissà se qualcun altro trovandosi di fronte a soldi non ritirati dallo sportello cercherebbe il proprietario. Forte la tentazione di appropriarsene. E' pur vero che dopo una trentina di secondi dal mancato ritiro il denaro torna nel dispositivo, fatto sta che per la signora Baggio quello che lei sta facendo è assolutamente normale.

