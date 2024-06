ABANO (PADOVA) - «Sto bene, sto veramente bene. Ho fatto un lavoro molto buono e direi che lo sto completando al meglio. Tornerò sugli sci a breve». Così la campionessa di sci Sofia Goggia prima del momento della presentazione ufficiale del suo essere nuovo "ambassador" di Abano Terme e delle Terme Euganee. In un elegante tallier blu con pantaloni palazzo e camicia bianca la già campionessa olimpica di discesa libera si è prestata sempre sorridente alle molte richieste di foto, autografi e selfie che le sono state fatte dagli invitati ieri a Villa Bassi Rathgeb. Comprese quelle di diverse autorità civili e militari.

Sofia Goggia ambasciatrice delle Terme

«Per la nostra destinazione turistica - ha detto il sindaco, Federico Barbierato - si tratta di un cambio di passo e di prospettiva importante, che favorisce la costruzione di un brand di destinazione, capace di condividere l'essenza di un luogo e i valori fondanti della località termale, che si traducono nella promozione della cultura della salute e della riabilitazione, nella ricerca della rigenerazione interiore con la cultura, la storia e l'arte, e nell'abitare il benessere attraverso la scoperta della bellezza del territorio. Il legame con Goggia mira ad avere un carattere più profondo, pretendendo un ruolo attivo nella promozione del progetto».

Testimonial del territorio

Non ci sarà però un brand delle Terme Euganee sulla tuta di Sofia Goggia. Come ha spiegato la campionessa bergamasca su quella possono esserci solo i marchi degli sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali. Essere "ambassador" di un territorio, qualcosa di diverso da "testimonial" di un brand e da una sponsorizzazione, è una prima volta anche per lei. «Ho trovato questo accordo particolare ma bello - ha detto Sofia Goggia - conoscevo già Abano Terme e le sue cure termali. Sono bergamasca e vengo così in territorio veneto, ma Abano è una tappa ideale di collegamento quando mi reco da casa a Cortina, dove spesso gareggiamo in Coppa del Mondo. Ho trovato coinvolgente il concetto di ringiovanire il tema della fruizione delle terme; le cure termali fanno parte di un percorso di benessere che una persona può intraprendere indipendentemente dall'età e dal suo stato di salute. Penso che possano dare un beneficio ulteriore in una strategia di recupero. Noi atleti, arrivati ad una certa età, ormai ho trentun anni, facendo sport agonistico dobbiamo considerare anche questi aspetti. Sicuramente essere ambassador di questo territorio, con questa attività termale, può aggiungere un tassello al mio puzzle».

A Villa Bassi è stato tutto il territorio a dare il benvenuto a Sofia Goggia, segno che come operazione di promozione delle terme Euganee è stata totalmente condivisa. Presenti tra gli altri il Presidente di Federalberghi Terme, Walter Poli, il vicepresidente del Gruppo Turismo di Confindustria Veneto Est, Cristina Borile, i vertici locali e provinciali Ascom guidati dal presidente Patrizio Bertin. Sofia Goggia si è anche espressa sul momento di grazia che sembra avere lo sport italiano dal tennis all'atletica leggera, dall'ormai ultra ventennale sicurezza del nuoto alle generazioni successive di valanghe rosa: «Alle coincidenze astrali credo ben poco. Penso che sia più il risultato di un duro lavoro, di un percorso fatto con le persone giuste, con le scelte giuste che ti porta in cima. Gli italiani amano vedere gli sportivi vincere. Chiaramente più esposizione hai, più sei esposto ai venti, alle tempeste, e quindi in cima alla montagna puoi essere più facilmente criticato e essere criticabile rispetto a chi la montagna non riesce a scalarla. Non concordo però che in Italia ti può essere perdonato tutto ma non il successo».