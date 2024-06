Sofia Goggia ambasciatrice della città di Abano: sarà il volto della città termale

ABANO TERME (PADOVA) - Sofia Goggia sarà ambasciatrice della città di Abano in tutto il mondo. La campionessa mondiale di discesa libera arriverà nella città termale lunedì 10 giugno per la presentazione del progetto.

Sofia Goggia collaborerà con il Comune di Abano come volto della città e ulteriori dettagli saranno rivelati proprio lunedì alle 12 al Museo Civico di Villa Bassi Rathgeb.

Chi è Sofia Goggia

Sofia Goggia, classe '92, è campionessa olimpica nella discesa libera (Corea del Sud, 2018), ha vinto 4 Coppe del mondo di discesa libera e due medaglie mondiali.

Già all'età di 3 anni aveva ai piedi gli sci e in pochissimo tempo ha conquistato le piste. Gli infortuni che ha subìto nel corso della sua carriera non l'hanno fermata, anzi, Goggia ha sempre ricominciato ad allenarsi con più grinta di prima non appena i medici glielo hanno permesso.