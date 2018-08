Uccisa dal tumore, Facebook chiude il blog di Sofia. La mamma: riaprite

di Federica Cappellato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Il blog "Il mio, il nostro cammino", creato da Sofia, non c'è più. Quelle parole di lotta senza quartiere contro il tumore, di speranza in una vita normale, di invito a tutti ad apprezzare la salute e le piccole gioie del quotidiano, sono sparite dal social network. Duemila contatti aveva il blog, creato dalla ventiseienne Sofia Calliope Zilio di Cadoneghe stroncata tre settimane fa da un tumore al polmone, recidiva di una neoplasia all'osso. La voglia di condivisione trasformatasi in un testamento-web che mamma Rossella avrebbe voluto conservare. "Facebook l'ha disattivato senza il mio consenso, sto cercando di farlo tornare in linea perché non è giusto", dice la donna che ricorda come l'insegnamento che voleva dare Sofia era l'amore.