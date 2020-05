Coppia di amici bloccata dal ghiaccio sulla ferrata, tratta in salvo in Agordino

AGORDO - Attorno alle 18 di oggi, 10 maggio, due escursionisti hanno contattato il 118 poichè, attardatisi e bloccati in un pericoloso tratto innevato, si trovavano in difficoltà sulla ferrata Fiamme Gialle, alla Palazza Alta, montagna sopra Cencenighe Agordino. Mentre una squadra del Soccorso alpino di Agordo si portava in piazzola per un loro eventuale intervento data la presenza di nebbia bassa e di scarsa visibilità della verticale parete, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è avvicinato in ricognizione per verificare i limiti della visibilità e della possibilità di procedere all'operazione di recupero.



Dopo aver individuato a 2.150 metri di quota i due ragazzi, L. D., 21 anni, di Mestre e A .G., 22, di Padova, li ha recuperati con due verricelli di 20 metri e li ha trasportati a valle.

