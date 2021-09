PADOVA - C'è chi lo sperimentava già prima della pandemia, come l'Ulss Euganea e l'università. E c'è chi invece ha dovuto stravolgere tutto in fretta e furia avviando un'organizzazione totalmente nuova, come il Comune di Padova. Tra le rivoluzioni più importanti provocate dall'emergenza c'è sicuramente quella dello smart working. Prendendo in esame i principali enti pubblici padovani possiamo contare 2.500 dipendenti che attualmente lavorano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati