La scultura in gesso della Sindone ricostruita in tre dimensioni

PADOVA - Dopo due anni di studi scientifici è stato possibile ricostruire un modello tridimensionale del corpo che corrisponde alla doppia immagine, ancora oggi non spiegabile, né riproducibile, presente sulla Sindone, la reliquia più importante della Cristianità. E' stata presentata oggi all'Università di Padova, in archivio antico, ladell'artistache ricostruisce l'uomo avvolto nella sindone partendo dagli studi condotti da Università e Azienda ospedaliera. Tra i presenti il prof.dell'ateneo patavino, studioso della Sindone, autore degli studi sui quali si è basata la realizzazione della scultura che verrà esposta nel Duomo didopo di che farà ritorno al laboratorio dell'artista.Considerata dalla tradizione cattolica il sudario usato per avvolgere il corpo di Gesù Cristo nel sepolcro, dopo la sua morte per crocifissioneè un lenzuolo funerario di lino, lungo 4,4 metri e largo 1,1, che mostra la doppia immagine corporea, frontale e dorsale, di un uomo che ha sofferto un trauma fisico evidenziando segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e ritenuti compatibili con quelli descritti nelle Sacre Scritture.è durato il lavoro di un gruppo scientifico composto da esperti delin collaborazione con lo scultore Sergio Rodella, ed ora ecco la creazione, utilizzando metodi scientificamente validati, di un modello tridimensionale a grandezza naturale del corpo avvolto dalla Sindone che corrisponde in modo sorprendente alla doppia immagine, frontale e dorsale, presente sul telo.