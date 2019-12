Gli auguri tristi del sindaco Giordani: «Il governo ci ha bloccato le assunzioni»

PADOVA - Comincia con una nota amara la conferenza stampa 'natalizia' del sindaco Sergio Giordani e della giunta. «Il governo ci ha bloccato le assunzioni, assumiamo 50 persone su 85 perché c'è stata un'interpretazione della legge sbagliata, il governo ci aveva fatto delle promesse ma non sono state mantenute, mancano agenti polizia locale, educatori dell'asilo, dirigenti, istruttori informatici, geometri, avvocati, periti - ha affermato il sindaco -. Serve sempre più potere ai comuni, siamo noi che abbiamo bisogno di più autonomia, non c'è niente che non va. Sono amareggiato, manca ancora un mese, speriamo di riuscire a sistemare le cose. Non abbiamo mantenuto la promessa delle assunzioni ma non è stata colpa nostra». Un recente sondaggio ha 'incoronatò il sindaco facendo emergere un buon sostegno dei residenti alla giunta, ma secondo Giordani, ci sono ancora molti passi avanti da fare: «Pp1 e Ifip sono due buchi neri della città, dovremo trovare una soluzione per la Prandina, inoltre sembra che la città voglia una ztl più ampia. Dobbiamo approfittare di questo momento positivo - sottolinea Giordani -. Intanto il Centro congressi sarà finito a maggio giugno e sarà inaugurato a settembre, mentre l'accordo di programma per l'ospedale arriverà a marzo e aprile». Quanto alla politica e alla possibile candidatura del vicesindaco Arturo Lorenzoni alle regionali Giordani ribadisce ciò che aveva detto mesi fa: «Mi dispiacerebbe perdere elementi validi della Giunta - afferma - ma non posso tenere legato nessuno». Priorità per il 2020? «Alberghi - conclude - stiamo investendo molto nel turismo e mancano gli alberghi, questo è un progetto a cui lavorerò fin da subito con il nuovo anno». © RIPRODUZIONE RISERVATA