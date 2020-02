Il sindaco condanna attacco incendiario a Forza Nuova: «Sia fatta chiarezza»

«La violenza e gli attacchi intimidatori sono sempre gesti gravi e da stigmatizzare con fermezza. Spero che sia fatta presto chiarezza sull'episodio incendiario di via Girolamo del Santo che come Sindaco condanno con forza. Padova non accetta prevaricazioni e atti molto pericolosi per il messaggio che trasmettono oltre che al di fuori dalla legalità e delle regole di convivenza».

Lo afferma il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, con una nota sul gesto intimidatorio nei confronti di una sede di Forza nuova. Ignoti hanno dato fuoco alla porta d'ingresso di una sede del movimento di destra del capoluogo euganeo.

