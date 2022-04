SOLESINO - Minoranza a tutto campo contro il sindaco Elvy Bentani. Ad innescare la miccia, una foto che il primo cittadino ha postato sui suoi canali social, in cui lo si vede festeggiare il 18. compleanno di un concittadino.

La cosa non è andata giù ai consiglieri di opposizione Nicola Fusaro, Pierpaolo Ferro, Marco Benetazzo e Luana Levis, che rimarcano «l'ennesimo episodio di scorrettezza istituzionale» del sindaco, il quale «ha vestito la fascia tricolore in una festa privata dove non partecipava in veste ufficiale». Pronta la replica al vetriolo di Bentani, affidata al suo profilo facebook: «Dinanzi a un grave scenario economico e sociale, le minoranze stanno facendo sterili e puerili polemiche sull'uso della fascia tricolore. Non conosce vergogna chi non ha coscienza. Per me è un onore, oltre che un piacere, essere invitato dai miei concittadini ad una festa».

Dal compleanno alla critica ad ampio spettro il passo è breve. Per la minoranza, Bentani «ha deciso di mostrarsi sempre meno dialogante e rispettoso delle convenzioni istituzionali. Le opposizioni hanno più volte chiesto che i consigli comunali fossero convocati in orari accettabili, meglio se di sera, per andare incontro agli impegni lavorativi dei consiglieri, ma soprattutto per permettere alla cittadinanza di assistere ai lavori».

Istanza che il sindaco avrebbe lasciato decadere: la convocazione di oggi è fissata alle 16. «Bentani si giustificherà affermando che non vi erano altri orari disponibili o che il personale del Comune non può esserci di sera - proseguono i consiglieri -. L'unica verità è la volontà del sindaco di accendere sempre lo scontro, di ostacolare il lavoro delle opposizioni e di veicolare le informazioni solo attraverso i suoi canali social». La minoranza riferisce che, negli ultimi quattro anni, le convocazioni del consiglio non sono mai state pubblicate nella home page del sito comunale e l'unico riferimento al prossimo consiglio si trova nell'albo pretorio, dove per legge deve essere pubblicato l'atto con cui il presidente del consiglio indice la riunione.