Il sindaco riappeso il crocefisso nel suo ufficio al posto di Mattarella

di Camilla Bovo

POZZONOVO (PADOVA) - Un ritorno ai valori più importanti. È questo il senso del gesto del, che nei giorni scorsi ha ricollocato personalmente il Crocefisso nel municipio di via Roma. «Quando mi sono insediata, non l'ho trovato nel mio ufficio, sostituito dalla foto del Capo dello Stato. Ora ho provveduto a ricollocarlo», spiega il sindaco con semplicità. È stata Arianna Lazzarini in persona a scovare il Crocefisso, a prendere la scaletta e ad arrampicarsi per affiggerlo al suo posto: dietro la propria scrivania, in bella vista. Quell'assenza, del resto, le pesava già da un po'. E così, con i modi spicci e concreti che ne contraddistinguono l'attività amministrativa, ha pensato da sé a farlo ritornare al suo posto.