PADOVA La Cgil di Padova piange l'improvvisa scomparsa di Eros Zaggia della Filt Cgil. Afflitto Aldo Marturano, segretario generale: «Eros lascia un grande vuoto: era un delegato e un dirigente sindacale non appariscente, ma di grande sostanza. La Cgil gli deve tanto».

Massimo Cognolatto, segretario generale Filt Cgil esprime il suo cordoglio: «Se ne va una persona eccezionale, di quelle che ti capita di incontrare una volta nella vita. Perdo un collega, un compagno e un amico».

Si unisce al coro anche Romeo Barutta, segretario regionale Filt Cgil: «Era uno spirito libero, poco attaccato alle cose materiali, sempre ironico e sornione. In trent'anni non l'ho mai visto litigare con nessuno».

Come un fulmine a ciel sereno è giunta ieri mattina, martedì 18 agosto, la notizia della prematura scomparsa di Eros Zaggia, venuto a mancare all'età di 61 anni per un malore fatale.

Marturano, ricorda Eros come «un importante delegato e dirigente sindacale, già membro della segretaria provinciale della Filt Cgil. Eros lascia un grande vuoto al nostro interno e nel mondo del lavoro padovano. Era un compagno apparentemente silenzioso, in realtà di grande sostanza, un delegato di frontiera in un settore, come quello della logistica, dove più forti sono lo sfruttamento, l'illegalità, l'insicurezza delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Un sindacalista di quelli che contribuiscono, agli occhi dei lavoratori, a rendere credibile e prestigiosa la Cgil. Ci mancherà molto».

«La notizia della scomparsa di Eros Zaggia - ha aggiunto Massimo Cognolatto - ci ha lasciato tutti senza parole, quasi storditi. Personalmente, perdo oltre che un collega, anche un amico e un compagno su cui potevo sempre fare affidamento. Una persona eccezionale, di quelle che ti capita di incontrare una volta nella vita: sempre disponibile, presente e molto attivo. Un uomo dalla simpatia contagiosa e dalla semplicità disarmante». Il funerale verrà celebrato domani nella Sala del Commiato presso il Cimitero Maggiore. Ultimo aggiornamento: 11:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA