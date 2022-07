PADOVA - « Quando ho visto Simone a terra privo di vita vicino al guardrail , mi sono inginocchiato e ho cominciato ad accarezzarlo e a baciarlo. Mi è venuto spontaneo pregare ed affidare mio figlio al Signore. Quando stavo chiedendo un aiuto al Padre Nostro ho sentito dentro me l’amore misericordioso di Dio. Nonostante provassi della disperazione nel cuore ho capito chiaramente che doveva andare così , perché il Signore ha voluto così. Non io , ma lui l’ ha chiamato vicino a sé » . Silvano Silvestri è il papà d i Simone, il 17enne morto nel tragico i ncidente stradale di venerdì 24 giugno : stava accompagnando in scooter il figlio allo stage aziendale quando in via Po, all’altezza del Crown Plaza, si è scontrato con un camion. E Simone non ha avuto scampo, lui non si è fatto praticamente nulla. Silvano è un uomo di fede ed è grazie a quella forza che oggi riesce a parlare. L’incontro con il Signore , racconta, gli ha cambiato la vita e da molti anni frequenta le comunità neocatecumenali della Madonna Pellegrina.



Silvestri, domani darete l’ultimo saluto a Simone...

« In questi giorni spesso mi sono chiesto perché Dio non ha preso me anziché lui . I progetti del Signore ci sono sconosciuti. Certo è che, come Cristiani, se da Lui accettiamo il bene perché non dovremmo accettare anche il male? Umanamente ho visto che Simone non ha sofferto. Anche l’autopsia conferma il fatto che la causa della morte è stato un forte colpo alla testa. È bastato un attimo » .



C osa ricorda del l’incidente?

« Eravamo fermi al semaforo. Dietro a noi c’era un furgoncino e davanti un camion. Ho infilato una stradina sulla destra e andavo piano. Le ultime parole di Simone le ricordo nitidamente: “Papà, non preoccuparti, non abbiamo fretta”. Ad un certo punto, a bassa velocità, ci siamo immessi in strada e non mi sono accorto che il camion mi stringeva verso il guardrail. Sono stati attimi. L’impatto è stato inevitabile. Con il senno di poi , se avanzavo di un altro metro mio figlio si sarebbe salvato. O forse avremmo dovuto buttarci a lato del guardrail. Io mi sono ferito al piede e lui ha avuto la peggio » .



La dinamica dell’incidente è stata confermata dagli inquirenti?

« Il magistrato che si sta occupando della vicenda mi ha detto che è chiaro come sono andate le cose. Domani un perito eseguirà un sopralluogo per verificare sul campo le informazioni raccolte e sarà svolta una simulazione della dinamica del sinistro » .



In questi giorni di lutto sono state tantissime le manifestazioni di solidarietà e vicinanza da parte di amici, parenti e fratelli di comunità.

« Sono veramente sorpreso delle attestazioni di amore e solidarietà che stiamo ricevendo. All’università di Venezia , lo Iuav, dove io ho lavorato come tecnico amministrativo per 34 anni prima di andare in pensione , gli ex colleghi e amici stanno raccogliendo dei fondi per coprire le spese del funerale. Inoltre siamo letteralmente sommersi da telefonate e messaggi di cordoglio, in particolare da giovani amici di Simone. Mio figlio era molto spontaneo ed espansivo: legava presto non solo con i contatti social che alimentava come tutti i suoi coetanei , ma era propenso ad allacciare rapporti anche personalmente » .



Com’era Simone in famiglia? « Un ragazzo sincero che amava confrontarsi e parlare di sé e degli altri, un tipo serio anche sul lavoro. Nell’azienda in cui stava andando a prestare il servizio di scuola alternanza-lavoro, il titolare gli aveva chiesto di fermarsi un altro mese, retribuito, perché era contento del lavoro che svolgeva. Simone era così: quando si appassionava ad una cosa ci metteva tutto se stesso » .