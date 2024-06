PADOVA - Silvia Loreggian, 33enne guida alpina di Padova, si appresta a partire per la prima spedizione alpinistica metà italiana e metà pakistana, ma composta da sole donne nientemeno che sul mitico K2 (8.611 metri). Si tratta del progetto "K2-70" voluto dal Cai per celebrare il settantesimo anniversario della spedizione del 1954, guidata da Ardito Desio, che prima al mondo mise piede in cima all'impervia vetta himalayana.

La spedizione italiana partirà domenica prossima, 16 maggio, per il Pakistan dove si riunirà con quattro native e si muoverà per raggiungere il campo base a 5mila metri di altitudine verso fine mese. A coordinare il team sarà Agostino Da Polenza, alpinista e presidente di EvK2Cnr e poi dopo il necessario adattamento fisico, il gruppo partirà per la scalata: l'arrivo in cima è previsto per fine luglio.

Una spedizione di tutte donne, che significato ha?

«È bello che siamo tutte donne ed è un messaggio al mondo della montagna, dove ora una scarsa minoranza dei praticanti è femminile, e solo il 2% fra le guide alpine. Il fatto che siamo tutte donne ha quindi un grande significato, soprattutto se si pensa che ci sono quattro pakistane».

È per questo che ha accettato di far parte della spedizione?

«Quando mi hanno proposto di far parte del team mi sono presa qualche giorno per pensarci. Il primo pensiero era quello di non mettere da parte l'arrampicata più tecnica, la scalata vera e propria su roccia. Ma poi ho abbracciato con entusiasmo questo splendido progetto, una sfida molto importante, e la cosa che sento più forte è legata all'imponente ambiente naturale e alla condivisione che avrò nel raggiungere la vetta con le altre compagne».



LA PASSIONE

Silvia è nata in città, eppure è una guida alpina. È lei stessa a raccontare come le è nata la passione per la montagna. «Fin da piccola la mia famiglia mi portava sulle Alpi, perché papà e mamma erano appassionati; quindi ho frequentato la montagna dalla nascita, è il mio ambiente naturale, l'ho sempre bazzicato. E con il passare del tempo ho cominciato a conoscere un sacco di persone che avevano la stessa passione, soprattutto giovani come me. Mi sono fatta tanti amici e quindi la montagna, l'alpinismo, la roccia sono diventati la mia vita».

E gli studi?

«Naturalmente li ho proseguiti, mi sono laureata in geografia ed economia del turismo. Per mantenermi ho cominciato a lavorare, a 24 anni sono entrata in una agenzia di viaggi, però proseguivo con i miei progetti e ho trovato Stefano Ragazzo, il mio fidanzato, che condivideva la mia stessa "malattia". Organizzavamo attività ludiche legate alla montagna, il lavoro in agenzia, molto standard, non mi soddisfaceva più. Così mi sono licenziata e poco dopo ci siamo trasferiti entrambi a Chamonix, in Francia, dove abbiamo seguito il corso per diventare guide alpine».

Ed è questa la sua vera attività lavorativa: accompagna i gruppi di scalatori sulle cime alpine. «D'inverno lavoriamo a Chamonix, d'estate invece facciamo base in Val di Fassa e facciamo le guide sulle Dolomiti. Ma tutto questo è per vivere, poi i nostri progetti spaziano su tante idee».

Due anni fa Silvia e Stefano hanno compiuto una sorta di piccola impresa sull'Himalaya, scalando una cima inviolata sul Sato Peak, nella valle di Kangchenjunga in Nepal; il mese scorso Stefano è salito in solitaria su El Capitain, nel parco Yosemite (Usa), primo italiano a realizzare l'impresa. Una coppia unita da una grande passione, ma non per questo vincolata a fare sempre tutto assieme. Ed infatti Silvia ora si appresta all'impresa sul K2. «Questa sfida - conclude - mi farà capire meglio come si comporta il mio corpo in alta quota, vedrò come reagirò a certi stimoli, ma mi regalerà molto sul piano di crescita personale, per i legami che si creeranno fra compagne di avventura e nella relazione con queste montagne».

Il suo viaggio (e quello delle sue compagne) verso la vetta verrà monitorato in continuazione dal campo base e da Agostino Da Polenza. I progressi della spedizione verranno resi noti sul profilo Instagram del Cai.