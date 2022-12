GALLIERA VENETA - Lascereste un avviato lavoro nel settore bancario-assicurativo e una carriera pallavolistica in serie B per rincorrere la passione della vita, la cucina? Lo ha fatto dieci anni fa ricominciando tutto assolutamente da zero non senza l’incredulità – diciamo così – della famiglia e di vari amici, Silvia Bigolin, 42enne di Galliera Veneta.

La sfida, prima di tutto con se stessa, le sta dando importanti soddisfazioni, altrettanto con il pubblico. Attualmente lavora in un ristorante in Lussemburgo ed è stata scelta per selezionare e organizzare gli showcooking alla seconda edizione della Nexxt Expo nell’ottobre 2023 a Los Angeles, la più importante fiera del Made in Italy della California. Vetrina di assoluta eccellenza per prodotti e professionisti italiani di vari settori.

IL SALTO

«Amo l’America, questa opportunità è nata durante un viaggio in California che univa piacere e lavoro. È un incarico di gradissimo onore oltre che una rilevante occasione professionale – spiega la chef Silvia – Presenteremo ai professionisti americani tutta la gamma della cucina italiana. Sto selezionando i professionisti di ogni specialità: dalla pizza alla pasta, dalla carne alle torte».

Ma torniamo a dieci anni fa. «Ho sempre avuto la passione per il cibo e le sue combinazioni. Mi sono detta: la vita è una sola, devo fare quello che mi piace. Non facile innanzi tutto per la mia famiglia accettarlo, è comprensibile, ora i successi stanno arrivando e ne sono felicissima – aggiunge – Non ho studi specifici in materia e questo devo dire mi ha permesso di non avere preconcetti così da poter sperimentare al massimo. Il lavoro alle Generali mi ha dato una formazione in termini di comunicazione pubblica. Ho scelto, almeno per ora, di non aprire un mio locale, ma di vivere varie esperienze. Da sei anni sono all’estero, ora nel ristorante stellato Fani in Lussemburgo».

LA PASSIONE

Silvia si sente una cuoca completa che ama fare contaminazioni di ricette con viaggi. «Porto la pasta fresca ovunque, per me è il cibo migliore al mondo. Sto elaborando un progetto da far partire negli Usa, un paese che dà opportunità a livello imprenditoriale. L’Italia – indica non senza rammarico – ha le migliori professionalità e prodotti del pianeta, ma è complicato fare impresa». Fortissimi i legami di Silvia con la sua terra, della quale si sente assolutamente parte. «I tempi del mio lavoro mi hanno fatto abbandonare il campo di pallavolo, ma quando posso sono in tribuna a vedermi una partita. Almeno tre volte l’anno ritorno a casa, dalla mia famiglia che condivide con me i risultati di tanto lavoro, con gli amici, in particolare con quelli dell’hotel Pigalle di Belvedere di Tezze dove ho cominciato. Dicono che si fatica a metà quando fai il lavoro che ti piace» conclude, mentre pensa a quello che l’aspetta tra pochi mesi, ma anche ai prossimi piatti, come una giocatrice pronta a lanciare la palla oltre la rete e fare punto.