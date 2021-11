Pedinano un sospetto e il complice, trovati con 110 chili di sigarette di contrabbando arrivate dall'Est

PADOVA - La squadra mobile di Padova ha sequestrato 110 chili di sigarette di contrabbando e denunciato due 40enni, uno moldavo e uno italiano, per commercio illegale di tabacchi. Le indagini erano iniziate dal pedinamento del moldavo, residente nel quartiere Stanga. Ad un controllo in via Lisbona, dopo che era stato visto caricare della merce in auto, è emerso che nel sedile posteriore c'erano 67 kg di sigarette provenienti dai Paesi dell'Est.

Ulteriori indagini hanno consentito di individuare il complice italiano e altri 43 kg di tabacchi illecitamente importati.