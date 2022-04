PADOVA - Per mettere in sicurezza i bambini a Padova il Comune fa diventare isole pedonali le aree attorno alle scuole negli orari di entrata e di uscita. Stop dunque davanti agli istituti scolatici alle auto in doppia (o tripla) fila, a chi parcheggia sui marciapiedi o alle moto che sfrecciano quando gli scolari escono dalle loro classi. La giunta Giordani, infatti, ha approvato una delibera che prevede l'istituzione nel territorio comunale delle "zone scolastiche", ovvero delle aree in prossimità degli istituti scolastici , in particolare asili e scuole elementari che, in determinati orari, diventeranno off limits per i mezzi a motore.

Si tratta di strade o zone in cui è necessario garantire una particolare protezione dei pedoni, zone che saranno delimitate lungo le vie di accesso da appositi segnali, dove verranno introdotte limitazioni alla circolazione dei veicoli e nelle quali si potrà intervenire con politiche di riduzione del traffico. La prima scuola dove sarà realizzata una zona scolastica è la scuola Salvo D'Acquisto in via Bach all’Arcella . Nei prossimi giorni partirà un'iniziativa sperimentale con la chiusura della strada al traffico nelle ore di ingresso e uscita. A settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’iniziativa sarà estesa un po’ a tutti gli asili e alle scuole primarie padovane. «L’intervento ha il duplice obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai bambini e di rendere più ordinato l'accesso alle scuole, ma anche di incentivare la mobilità sostenibile – spiega l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona - Un'iniziativa che si rende possibile grazie alla recente modifica introdotta al Codice della Strada e che in questi anni ci è stata sollecitata da moltissimi genitori, comitati e dalle scuole stesse».