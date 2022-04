Si stacca un pezzo di una statua di Sant'Antonio vicino alla Basilica: nessun ferito

PADOVA - Poco dopo le 17.30 di oggi sabato 16 aprile i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Santo a Padova per il distacco di un pezzo del “cappello” di una statua di Sant’Antonio posizionata in una nicchia dello spigolo dell’Hotel Donatello, prospicente alla Basilica del Santo: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri intervenuti anche con l’autoscala, hanno eseguito un controllo della scultura, verificando che non ci siano altre parti a rischio di distacco. Il pezzo della statua è stato consegnato al proprietario dell’Hotel.