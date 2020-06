Si rovescia con l'auto su un fianco: conducente ferito

PADOVA - Auto si rovescia su un fianco oggi alle 17.30 in via Giovanni Duprè a Padova: un ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti, messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, preso in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale. Ultimo aggiornamento: 20:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA