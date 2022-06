PADOVA - Torna ad animare le notti estive padovane lo Sherwood Festival con tanti ospiti italiani e internazionali che da mercoledì al 16 luglio saliranno sul palco allestito nel parcheggio Nord dello Stadio Euganeo a cominciare con gli Offspring il 22 giugno e i rocker inglesi Skunk Anansie con Skin il 30 giugno. Il festival completamente indipendente nato a Padova nei primi anni Novanta sarà aperto tutti i giorni mescolando musica, cultura, sport, socialità e dibattiti, dalle 19 fino a tardi. Predominante sarà il rap: ecco quindi i due cantautori padovani Dutch Nazari e Jesse The Faccio per la prima volta insieme, seguiti da Noys Narcos (16 giugno) e Lo Stato Sociale (17 luglio). Tra gli altri big sotto le stelle si esibiranno i rapper Willie Peyote (23 giugno) e Gemitaiz (28 giugno); spazio anche a una bella voce femminile, Margherita Vicario (1 luglio). Uno degli artisti più attesi, il rapper pugliese Caparezza riapparirà in terra padovana il 2 luglio; altri nomi popolari in cartellone sono Frah Quintale (7 luglio), 99 Posse (8 luglio), Cosmo (9 luglio), Madman (12 luglio) e The Zen Circus (14 luglio).

SUBSONICA & CO.

Gran finale con uno dei gruppi di rock elettronico più amati, i Subsonica (15 luglio) mentre l’hip-hop e l’indie rock dei Cor Veleno e Tre allegri ragazzi morti chiuderà la kermesse il 16 luglio. «Abbiamo bisogno più che mai di respirare insieme, di riprenderci il nostro tempo in uno spazio vivo, pulsante e libero - afferma il direttore artistico Alex Favaretto che ieri ha presentato il programma - sarà il richiamo della Foresta di Sherwood. Ascoltatelo, seguitelo, ci troverete”. Tra gli altri eventi, torneranno la grande festa dei colori “Holi” (19 giugno), il Reggae Day con Bitty McLean & Freedom Street Band (6 luglio), l’Hardcore Day con Higher Power e Discomostro (13 luglio) e l’Hip Hop Day (25 giugno). Per le famiglie ci sarà ancora la giornata dedicata ai più piccoli “Sherwood For Kids” (26 giugno), per gli amanti dello sport popolare “Road to Galeano” (3 luglio) e per quelli di fumetti e artisti di strada “Gasp!” e “Sherwood Buskers” (10 luglio); prevista anche la seconda edizione della sfilata transfemminista “sQUEERt” (11 luglio). «Come sempre ospiteremo molti incontri su attualità, guerra, lavoro, ecologia - ha aggiunto Antonio Lancellotti, responsabile dell’area dibattiti – avremo ad esempio lo scrittore Davide Grasso ex combattente in Kurdistan, l’attivista argentina Claudia Korol, la filosofa Donatella Di Cesare, l’economista Andrea Fumagalli, gli operai del Ckm e un collegamento con Social movement in Ucraina”. Sono 200 i volontari coinvolti nell’organizzazione. “Siamo tradizionalmente sensibili alla tutela ambientale e adottiamo politiche ecosostenibili da anni promuovendo la campagna “Sherwood Changes For Climate Justice” - ha concluso Alessandro Bellio di Etifor - l’obiettivo è di diventare entro il 2030 un festival climate positive che cattura più CO2 di quella che emette piantando e proteggendo insieme agli ospiti 3.000 alberi».

I SERVIZI

Per arrivare dalla città sarà in funzione fino alle 21.30 la nuova linea di autobus 21 e poi bus navetta gratis. Saranno disponibili punti ristoro dove bere e mangiare con la novità del ristorante vegetariano e vegano e mercatini di artigianato anche a scopo solidale; ampio parcheggio gratuito. Apertura dei cancelli dal lunedì al sabato alle 19 tranne il 19 giugno dalle 16, il 26 giugno dalle 17 e il 3 e 10 luglio dalle ore 18; lo Sherwood chiude da lunedì al giovedì e la domenica alle 2 salvo grandi eventi, venerdì alle 3 e sabato alle 4. Molte serate avranno l’ingresso a 1 euro.