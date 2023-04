PADOVA - Con l’arrivo della bella stagione è già iniziata la caccia ai biglietti dei concerti sotto le stelle. Lo Sherwood Festival che si terrà dal 14 giugno al 15 luglio nel Park Nord dello Stadio Euganeo, ha comunicato i primi artisti che faranno parte della line-up dell’edizione 2023.

Il primo gruppo annunciato sono i Baustelle, apparsi nella serata delle cover anche all’ultimo Festival di Sanremo. La band, capitanata da Francesco Bianconi, si esibirà il 4 luglio per la prima data dell’Elvis Tour che prende il nome dal nono album “Elvis” anticipato dal singolo “Contro il Mondo”. Non mancheranno i successi tra cui “Charlie fa surf”, “Un romantico a Milano”, “Amanda Lear”.



IL RITORNO

Una voce iconica farà il suo ritorno nel capoluogo euganeo dove ha mosso i primi passi della carriera: Carmen Consoli il 16 giugno sarà allo Sherwood insieme a Marina Rei alla batteria per presentare il suo ultimo pezzo “Un momento di felicità” (1 euro). Non solo nomi nazionali, ma anche ospiti internazionali in arrivo nella foresta di Sherwood: gli Ska-P saranno in Italia per solo due date, tra cui quella nella Città del Santo il 27 giugno. La formazione spagnola da 25 anni è un mix esplosivo di ska, punk, reggae e rock con hit come “El vals del obrero” “Intifada”, “Mis Colegas” fino alle recenti “Jaque al rey” e “Estimado John” dedicata al fondatore dei Beatles John Lennon. Il cantante e compositore reggae giamaicano Kabaka Pyramid, che per il suo ultimo lavoro “The Kalling” è stato nominato ai Grammy Awards 2023 nella categoria “Best Reggae Album”, sarà invece protagonista del settimo Reggae Day il 7 luglio con aftershow di BomChilom (ingresso a 1 euro può bastare); il terzo Trivel Party del 21 giugno vedrà esibirsi gli statunitensi Show Me the Body mentre il 23 giugno saliranno sul palco il beatboxer australiano Dub FX con Paolo Baldini Dubfiles e Mellow Mood.



GLI OSPITI

La musica italiana comunque impazza nel calendario della kermesse: dopo 7 anni la band bergamasca di rock alternativo dei Verdena ritorna sul palco il 22 giugno in cui porterà il nuovo album “Volevo Magia” insieme ai cavalli di battaglia. Il cantautore, polistrumentista e producer Venerus sarà il 13 luglio sul palco di Sherwood per la sua unica data estiva in Veneto del suo “Tour Segreto” con il suo ultimo singolo “Resta qui”. Prima di lui lo stesso giorno salirà sul main stage BigMama che ha intonato la cover di “American Woman” insieme ad Elodie a Sanremo, e ora è uscita con il brano “Ma che hit”. Nella medesima serata ci sarà spazio anche per Max Casacci, simbolo dei Subsonica, con il suo progetto da solista “Earthphonia/Urban - Live Set”, un viaggio che comincia dalle profondità dell’oceano tra foreste, fiumi, cieli, montagne fino ad arrivare alle soglie di un cratere vulcanico.

Il 30 giugno approderà a Padova MezzoSangue, poeta combattente, interessato all’espressione artistica più che alla fama personale, che ha sempre arricchito la sua musica con citazioni letterarie e cinematografiche. L’artista mascherato ha lanciato la sua nuova opera “Sete”, concept album che analizza 10 forme di sete nel concetto baumaniano del termine di liquidità (1 euro). Tappa veneta del suo tour estivo anche per Carl Brave l’11 luglio: la voce romana, fresco del nuovo singolo “Remember”, proporrà con una band di undici elementi il suo secondo disco “Coraggio” in cui ha collaborato anche con Elodie e Gue Pequeno ottenendo 40 dischi di platino.



LA CHIUSURA

I Cacao Mental e Los Muchos Gramos suoneranno il 15 giugno mentre il rapper vicentino Nitro è in programma il 24 giugno (1 euro). A chiudere il Festival il 15 luglio saranno Seun Kuti & Egypt 80, Savana Funk e Sibode dj (1 euro). Biglietti disponibili per tutti gli spettacoli sul circuito Ticketone.