Sgrida straniero: anziano pestato. L'aggressore è già tornato libero

di Marco Aldighieri

PADOVA - È già un uomo libero il cittadino , autore sabato pomeriggio di un brutale pestaggio in pieno centro storico . Ieri, il nordafricanoe irregolare sul territorio nazionale, davanti al giudice. Convalidato l'arresto, è stato raggiunto dal divieto di dimora in città e dall'obbligo di firma, due volte alla settimana, alla stazione dei carabinieri di Legnaro.Il sostituto procuratore Sergio Dini, titolare delle indagini, ha chiesto per l'imbianchino la custodia cautelare in carcere motivando la sua azione violenta come abbietta e futile. Sottolineando poi l'aggravante di avere agito contro una persona anziana, le cui capacità di difesa sono molto ridotte. Ma il pensionato ferito al volto dal marocchino, ha rimediato una prognosi di venti giorni.e in questo caso non è contemplata la custodia cautelare in carcere. Lo straniero sarà processato il prossimo 19 aprile per il reato di lesioni personali plurime...