Vigonza. Arriva la polizia: sgombero coatto all'azienda di trasporti "Rosetta Maschio"

VIGONZA - E' iniziato questa mattina lo sgombero coatto alla "Rosetta Maschio", l’azienda di trasporti di via Rigato di Teo Arcolin, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato che a fine gennaio ha dato ragione al Comune di Vigonza su un abuso edilizio della ditta di trasporti, confermando la pronuncia del Tar del Veneto.

Il Comune fece un’ordinanza per imporre la demolizione di un fabbricato non a norma e per sanare altre irregolarità all’interno dello spazio in cui c’è il parcheggio della ditta di trasporti, ma l'impreditore presentò ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato, perdendo. Oggi è entrata in azione la polizia per lo sfratto coatto.

