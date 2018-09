«È finito un incubo»: sgomberata l'ex base di Bagnoli, migranti trasferiti Zaia: «Aria cambiata, ora le altre»

L'hub di Bagnoli, una ex base missilistica dell'aereonautica dove fino al 2017 era stipato un migliaio di richiedenti asilo, è da stamane vuota. Gli ultimi 200 migranti, in gran parte nigeriani, sono stati spostati in dieci giorni dalla Prefettura in strutture più piccole di accoglienza diffusa, in accordo con le cooperative impegnate in questa attività.

BAGNOLI - Chiude in Veneto il primo mega-centro di accoglienza migranti. È stata infattidel comune, Roberto Milan, ringraziando «il Governo e il ministro Salvini che ha deciso la chiusura». «Dopo quasi tre anni - aggiunge - alla base militare di San Siro di Bagnoli non c'è più nessun migrante, silenzio assordante».Lo sgombero dell'ex base missilistica, gestito dalla Prefettura di Padova su disposizione del Viminale, era iniziato una decina di giorni fa, con il trasferimento in strutture di accoglienza diffusa di un'ottantina di migranti, sui circa 200 rimasti. Poi è proseguita a gruppi di 20-30 persone al giorno. «Stamane - spiega il sindaco - ho contattato un missionario che forniva assistenza nel centro, e mi ha confermato che non c'era più nessuno. Gli ultimi sei richiedenti asilo avevano lasciato oggi l'ex base. Secondo quanto risulta a Milan, i migranti sono stati distribuiti dalla Prefettura in piccoli gruppi in centri di accoglienza diffusa sul territorio della provincia di Padova.