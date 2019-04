La Polizia sgombera la mensa Marzolo occupata: strada bloccata, tensioni

PADOVA - La Polizia ha avviato questa mattina lo sgombero della mensa "Marzolo occupata" sede dell'ex collettivo Gramigna in via Marzolo. Un cordone di Polizia e alcune camionette hanno bloccato la strada. G li occupanti, presi alla sprovvista, hanno chiamato a raccolta i militanti. Sono stati portati fuori i mobili e altri arredi mentre non c'era nessuno. Al momento non ci sono disordini ma la tensione è alta. Per le vie del quartiere Portello è iniziato verso le 12 un corteo di protesta.

