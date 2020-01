Sgombero all'ex Macello: schierati agenti in tenuta antisommossa, traffico in tilt

PADOVA - Sgombero in corso a Padova in via Cornaro all'Ex Macello in un'area frequentato da gruppi dell'area antagonista e dei centri sociali. La tensione è alle stelle e si temono scontri.

Il traffico è congestionato in tutta la zona degli ospedali. Sul posto numerosi agenti di questura e carabinieri in tenuta antisommossa. Il provvedimento in ottemperanza a un'ordinanza di sgombero da parte del Comune.

Gli agenti libereranno l'immobile della cucina Brigante.

