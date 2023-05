PADOVA - I soldi ci sono. Pronti, accantonati da un fondo ministeriale. Cinquecentomila euro, frazionati in due annualità, da utilizzare per una prima tranche che comprende sia i rilievi che il restauro, con l'eventualità, se necessario, di incrementare la somma. Il sottosegretario Vittorio Sgarbi ieri ha ufficializzato di avere a disposizione il finanziamento e quindi sarà lo Stato ad accollarsi le spese per l'intervento di sistemazione della statua equestre del Gattamelata che si trova sul sagrato della Basilica del Santo a Padova. E lo ha fatto non a caso alla vigilia dell'incontro fissato per domani tra il delegato pontificio arcivescovo Fabio Dal Cin e il sovrintendente patavino Vincenzo Tinè, durante il quale si metterà nero su bianco il cronoprogramma delle operazioni per riportare all'antico splendore il capolavoro assoluto di Donatello, e si affronterà anche la questione della pubblicità sui cartelloni che avvolgono i ponteggi attorno al monumento, definita "una mortificazione" dallo storico dell'arte. Infine si cercherà di fare chiarezza sui compiti che spettano alle 2 commissioni incaricate di valutare lo stato di conservazione dell'opera compromessa da anni di esposizione al guano e alle intemperie, in quanto al Comitato scientifico nominato mesi fa dalla Delegazione Pontificia e già al lavoro presieduto da Fabrizio Magani, in questi giorni si è aggiunto il Gruppo di lavoro scelto dalla Soprintendenza in accordo Sgarbi, al vertice del quale c'è Tinè.



LA POLEMICA

«Finora - ha osservato il sottosegretario - non si è tenuto in debito conto che, come ha scritto in una lettera Magani, attuale soprintendente di Venezia e fino a qualche mese fa di Padova, il Gattamelata è nella lista dei 10 monumenti più importanti d'Italia. Un particolare che fa la differenza e che sancisce che a effettuare la diagnostica sul suo stato di "salute" dev'essere la Soprintendenza, e che l'unica commissione deputata a pronunciarsi è quella da essa nominata. Il restauro, pertanto, spetta solo allo Stato e per questo è stato individuato il fondo che copre tutte le spese da affrontare. Non diciamo di fesserie, come l'ipotesi di una raccolta fondi, perché stiamo parlando di un capolavoro di Donatello e quindi paghiamo noi e chiuso».

«Quanto al Comitato scientifico del delegato pontificio - ha proseguito Sgarbi - per quello che riguarda il Gattamelata, può scrivere libri magari affidando il compito allo stesso Magani, o scattare foto, oppure mettere in vendita gadget come portachiavi con cavallo e cavaliere, o ancora dare qualche consiglio, ma stop, semplicemente perché un privato non può decidere le sorti di un bene tutelato dal Ministero, di cui siamo tenuti a occuparci solo noi. Sarà un restauro di Stato, non della nunziatura. Finora c'è stato un equivoco basato sul fatto che la proprietà del bene sarebbe del Vaticano, ma non è così, in quanto il monumento equestre non è "extraterritoriale". Quindi proceda la Soprintendenza di Padova che ci rappresenta. Beninteso, nessuna polemica con l'arcivescovo che neppure conosco, ma andiamo avanti rispettando la legge, perchè già in passato un precedente delegato, monsignor Francesco Gioia, era finito al centro di una vicenda giudiziaria per avere agito di testa sua, ritenendo che il complesso antoniano fosse extraterritoriale».



LA DELEGAZIONE

Monsignor Dal Cin, invece, l'altro ieri aveva auspicato una collaborazione fra le due commissioni, già a partire dal summit di domani con Tinè. «Questa seconda - aveva evidenziato - rappresenta un ulteriore passo verso l'auspicata condivisione dei dati scientifici utili alla migliore salvaguardia di un simbolo del Rinascimento Non possiamo che augurare al Gruppo di Lavoro della Soprintendenza e al Comitato Scientifico il miglior cammino verso un'impresa di restauro e valorizzazione che auspichiamo esemplare a livello mondiale».