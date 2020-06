Sfonda con un tombino di ghisa la porta di un negozio: straniero e arrestato

PADOVA - I carabinieri della sezione radiomobile di Padova hanno arrestato alle 4 della notte fra sabato e domenica per tentato furto aggravato A.D., 44 anni senegalese, senza fissa dimora. L'uomo, poco prima, dopo aver sfondato con un tombino di ghisa la porta di servizio del negozio di alimentari "Atlas Market" in via Trieste, è stato bloccato dagli agenti che operano all'interno dell'esercizio, mentre tentava di portare via denaro e i buoni pasto contenuti nel registratore di cassa per un valore di circa 37 euro e vari generi alimentari.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.



