Bassa Padovana. Sfigurata con l'acido a due passi da casa, indagato l'ex marito

BASSA PADOVANA - L'ex marito della donna aggredita con l'acido è indagato.

Era giovedì sera, 16 febbraio. Una donna di 52 anni di Sant'Elena d'Este è uscita di casa intorno alle 23.30. La frazione è piccola, si conoscono tutti, non è strano fare una passeggiata a tarda sera. Lui la stava aspettando. L'ha vista uscire e dopo pochi passi le ha gettato addosso l'acido. Le urla della donna hanno squarciato la notte e i residenti sono usciti spaventati dalle loro case per soccorrerla. L'uomo è scappato, dileguandosi nel buio.

Il primo ad essere sospettato è stato l'ex marito che però in questi giorni ha respinto le accuse ma l'avviso gli è stato notificato in queste ore per l'ipotesi di tentata deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.